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11 мая, 08:50

В Армении задержали уже 50 человек на протестах с требованием отставки Пашиняна

С утра улицы Еревана начали перекрываться участниками оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" после того, как к этому призвал его лидер — архиепископ Баграт. Полиция начала задерживать протестующих, местные новостные каналы ведут трансляции с места событий.

Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване. Видео © Telegram / Армянская вендетта

Требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна протестующие уже начали закрывать проезд по мосту Победы, проспекту Мясникяна, улицам возле большого ЖК "Ераз" и проспекту Тиграна Меца. Одна из групп митингующих с утра попыталась провести акцию возле седьмой школы города Эчмиадзина, куда должен был приехать Пашинян, но всех её членов задержали полицейские, заявив, что подозревают оппозиционеров в ношении оружия и боеприпасов.

По сведениям СМИ, которые ведут прямые трансляции с места событий, всего в Ереване и городе Эчмиадзине задержано порядка 50 человек.

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Напомним, накануне в столице Армении — Ереване — начались массовые протесты. Бастующие требовали отставки Пашиняна. Предводителем митингов стал глава движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

Обложка ©

Telegram / Армянская вендетта

Юрий Лысенко
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