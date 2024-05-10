Тысячи протестующих идут маршем по Еревану с требованием отставки Пашиняна

В армянском Ереване начались забастовки. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку. Местные новостные каналы следят за ходом протестов в реальном времени.

Жители Еревана требуют отставки премьер-министра. Видео © Telegram / Yerevan․Today Rus / Армянская вендетта

Толпы людей начали шествие, которое возглавляет лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас протестующие подходят к зданиям университетов, призывая студентов присоединиться к ним. Глава студсовета Ереванского государственного университета Хачик Абаджян сообщил, что в главном вузе Армении прекращены занятия, поскольку учащиеся примкнули к бастующим.