Тысячи протестующих идут маршем по Еревану с требованием отставки Пашиняна
В армянском Ереване начались забастовки. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку. Местные новостные каналы следят за ходом протестов в реальном времени.
Жители Еревана требуют отставки премьер-министра. Видео © Telegram / Yerevan․Today Rus / Армянская вендетта
Толпы людей начали шествие, которое возглавляет лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас протестующие подходят к зданиям университетов, призывая студентов присоединиться к ним. Глава студсовета Ереванского государственного университета Хачик Абаджян сообщил, что в главном вузе Армении прекращены занятия, поскольку учащиеся примкнули к бастующим.
Телеграм-каналы, связанные с движением "Тавуш во имя родины" выкладывают видео, где оппозиция перекрывает столичные улицы.
Как сообщал Life.ru, с 20 апреля участники протестов в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, призывая остановить процесс демилитаризации и передачу приграничных населённых пунктов Азербайджану. 4 мая шествие направилось из Тавушской области на северо-востоке в столицу. А 9 мая лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян дал Пашиняну час, чтобы тот объявил о своей отставке. По прошествии часа оппозиция в Армении запустила процедуру импичмента премьера.
Telegram / Yerevan․Today Rus