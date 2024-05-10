Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 08:42

Тысячи протестующих идут маршем по Еревану с требованием отставки Пашиняна

В армянском Ереване начались забастовки. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку. Местные новостные каналы следят за ходом протестов в реальном времени.

Жители Еревана требуют отставки премьер-министра. Видео © Telegram / Yerevan․Today Rus / Армянская вендетта

Толпы людей начали шествие, которое возглавляет лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас протестующие подходят к зданиям университетов, призывая студентов присоединиться к ним. Глава студсовета Ереванского государственного университета Хачик Абаджян сообщил, что в главном вузе Армении прекращены занятия, поскольку учащиеся примкнули к бастующим.

Телеграм-каналы, связанные с движением "Тавуш во имя родины" выкладывают видео, где оппозиция перекрывает столичные улицы.

Оппозиция Армении пока не определилась со своим кандидатом в премьеры
Оппозиция Армении пока не определилась со своим кандидатом в премьеры

Как сообщал Life.ru, с 20 апреля участники протестов в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, призывая остановить процесс демилитаризации и передачу приграничных населённых пунктов Азербайджану. 4 мая шествие направилось из Тавушской области на северо-востоке в столицу. А 9 мая лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян дал Пашиняну час, чтобы тот объявил о своей отставке. По прошествии часа оппозиция в Армении запустила процедуру импичмента премьера.

Обложка ©

Telegram / Yerevan․Today Rus

Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров