В Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы

Жители села Киранц Тавушской области Армении протестуют против делимитации границы с Азербайджаном. В рамках своей акции они перекрыли участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6, передаёт "Sputnik Армения".

Жители Тавушской области Армении не собираются расходиться и разводят костры. Видео © X / KarinaKarapety8

"Сейчас я нахожусь в Тавушской области. Граждане готовятся ночевать прямо тут, на дороге. Есть информация о скоплениях сил полиции, о том, что они попытаются открыть дорогу, но граждане, несмотря на это, остаются на местах, разжигают костры", — рассказала депутат парламента от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

По словам активиста Гарника Даниеляна, местные жители будут стоять на этой трассе, перекрывая её, и днём, и ночью, если это потребуется. Помимо того, он заявил, что протестующие будут продолжать делать это, несмотря на информацию об отправке в Киранц сил спецназначения.

"Это борьба не только жителей Киранца, Воскепара и Баганиса, а борьба армянского народа за будущее", — сообщил Даниелян журналистам.