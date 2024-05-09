Оппозиция на крупнейшем за годы митинге объявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна

Армянская оппозиция запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте из-за того, что тот не ответил на призыв уйти в отставку. Об этом сообщил лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

Масштабный протест против правительства Пашиняна на площади Республики в Ереване. Видео © X (Twitter) / Sprinterfactory

"Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями", — сказал он на многотысячном митинге на площади Республики в Ереване.

По словам оппозиционера, параллельно с этим состоятся акции гражданского неповиновения. Отметим, что текущий митинг является крупнейшим в Армении за последние минимум шесть лет. Сообщается, что в центре Еревана собрались десятки тысяч человек.

Ранее священнослужитель обратился к Пашиняну и дал ему час на то, чтобы уйти в отставку. Архиепископ подчеркнул, что у нынешнего премьера уже нет власти в Армении.