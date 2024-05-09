"У вас уже нет власти": Лидер армянской оппозиции дал Пашиняну час, чтобы уйти в отставку
Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт дал Пашиняну час на отставку
Лидер протестов Баграт Галстанян и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Александр Патрин, Сергей Гунеев
Возглавляющий Тавушскую епархию Армянской апостольской церкви лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку в течение часа. Соответствующее заявление он сделал во время многотысячного митинга на площади Республики в Ереване.
Масштабный протест против правительства Пашиняна на площади Республики в Ереване. Видео © X (Twitter) / Sprinterfactory
"У вас уже нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода. У тебя есть час на отставку", — обратился архиепископ к Пашиняну.
Ранее армянские правоохранители стянули силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где проходит митинг против делимитации границы с Азербайджаном. Протестующие держат флаги Армении и упразднённой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также скандируют лозунги. На сцене выступают лидеры оппозиции.
Напомним, с 20 апреля митингующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран и призывали прекратить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. 4 мая протестующие направились шествием из Тавушской области на северо-востоке Армении в Ереван. Одним из лидеров движения стал глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.