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27 апреля, 02:10

Армянские военные присоединились к акции протеста в Тавушской области

Армянские военные поддержали протесты из-за делимитации границы с Азербайджаном

К акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, где местные жители требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, присоединились военнослужащие ВС Армении. Об этом в социальных сетях сообщили представители инициативы "Тавуш во имя Родины".

"Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что армянское Минобороны уже отреагировало на эти сообщения. Ведомство сообщило, что военная полиция принимает меры для "выяснения личностей лиц в военной форме и оценки распространяемой информации".

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Ранее Life.ru писал, что жители села Киранц Тавушской области Армении протестовали против делимитации границы с Азербайджаном. В рамках своей акции они перекрывали участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6.

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X / KarinaKarapety8

Алексей Соловьёв
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