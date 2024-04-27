Армянские военные присоединились к акции протеста в Тавушской области

К акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, где местные жители требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, присоединились военнослужащие ВС Армении. Об этом в социальных сетях сообщили представители инициативы "Тавуш во имя Родины".

"Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что армянское Минобороны уже отреагировало на эти сообщения. Ведомство сообщило, что военная полиция принимает меры для "выяснения личностей лиц в военной форме и оценки распространяемой информации".