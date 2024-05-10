Оппозиция Армении пока не определилась со своим кандидатом в премьеры

Армянская оппозиция ещё не готова назвать кандидата в премьер-министры страны, если протесты в Ереване всё-таки приведут к импичменту нынешнего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян.

"Это уже вторая часть процесса. Сейчас народ просыпается. Что касается кандидата, то идут обсуждения, может, он не будет из действующих политических сил", — сказал он.

Напомним, лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил во время митинга 9 мая в Ереване, что оппозиция запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что тот не ответил на призыв уйти в отставку. Чтобы вопрос поступил на рассмотрение в парламент, оппозиционным силам не хватает всего лишь одной подписи депутата. Для Армении митинг стал крупнейшим за последние шесть лет.