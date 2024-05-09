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9 мая, 11:20

Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах, которые прошли 8 мая, согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей закавказской республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В то же время по просьбе официального Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

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Напомним, в начале марта Армения направила России официальное письмо с требованием отозвать своих пограничников из аэропорта Звартноц. По словам Никола Пашиняна, Ереван не нуждается в помощи представителей РФ, и они должны покинуть воздушную гавань до 1 августа. Кроме того, Армения требует вывода пограничников из ряда других регионов — в частности, Тавушской области. Оттуда они уйдут после делимитации границы с Азербайджаном. Life.ru также писал, что Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха. В Баку заявили, что данное решение было согласовано с Москвой.

Матвей Константинов
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