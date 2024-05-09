Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из ряда областей Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах, которые прошли 8 мая, согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей закавказской республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.