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Криминал

Посол раскрыл, как Пашинян "забыл" узаконить нахождение пограничников России в Армении

Посол Копыркин: Размещение российских пограничников было просьбой Пашиняна

30 марта, 07:28
Российские пограничники в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские пограничники в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично просил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном для нормализации ситуации в 2020 году. Об этом ереванскому порталу 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

"Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счёт размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году", — пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что после этого Ереван уклонился от того, чтобы "узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов".

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Напомним, что в начале марта Армения направила России официальное письмо, потребовав отозвать пограничников ФСБ из аэропорта Звартноц — мол, службу там должны нести только национальные войска. После этого премьер республики Никол Пашинян также заявил, что армянские пограничники в содействии российских коллег не нуждаются, и потребовал, чтобы российский контингент покинул аэропорт до 1 августа текущего года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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