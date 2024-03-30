Посол раскрыл, как Пашинян "забыл" узаконить нахождение пограничников России в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично просил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном для нормализации ситуации в 2020 году. Об этом ереванскому порталу 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

"Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счёт размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году", — пояснил он.