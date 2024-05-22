Пашинян обвинил две страны ОДКБ в содействии Баку в карабахском конфликте

Азербайджан получил помощь от двух стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время подготовки к боевым действиям в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас", — сообщил политик.