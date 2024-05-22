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Регион
22 мая, 14:05

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в содействии Баку в карабахском конфликте

Пашинян: Две страны ОДКБ помогали Баку готовиться к боям за Карабах в 2020 году

Азербайджан получил помощь от двух стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время подготовки к боевым действиям в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас", сообщил политик.

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Напомним, Нагорный Карабах пережил три волны межэтнических столкновений и две войны в XX веке. Очередное серьёзное обострение случилось в сентябре 2020 года. Тогда конфликт погасили при посредничестве президента России Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении военной техники и солдат в регионе. Уже на следующий день Азербайджан добился выполнения выставленных им требований и прекратил боевые действия. 28 сентября глава непризнанной карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении НКР с 1 января 2024 года. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев 17 октября заявил, что конфликт в регионе окончен. Недавно Пашинян говорил, что готов заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября текущего года. Он подчеркнул, что в соответствующем документе должны быть соблюдены все принципы, которые будут согласованы сторонами.

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ТАСС / Александр Казаков

Юрий Лысенко
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