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14 мая, 11:16

Пашинян хочет присоединить Армению к ЕС до конца года

Премьер Пашинян заявил, что Армения готова стать членом ЕС до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Власти Армении хотят присоединиться к Евросоюзу (ЕС) уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В каком году? В этом!" — указал премьер-министр на Копенгагенском саммите демократии.

Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом
Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом

В феврале спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республике стоит подумать о статусе кандидата в члены ЕС. По его словам, Ереван хотел бы налаживать отношения с объединением невоенного формата. В МИД Армении позднее отметили, что США и Европа являются основными партнёрами страны. А в российском дипведомстве пояснили, что Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" от Вашингтона и ЕС.

Дарья Нарыкова
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