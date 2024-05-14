Пашинян хочет присоединить Армению к ЕС до конца года

Власти Армении хотят присоединиться к Евросоюзу (ЕС) уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В феврале спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республике стоит подумать о статусе кандидата в члены ЕС. По его словам, Ереван хотел бы налаживать отношения с объединением невоенного формата. В МИД Армении позднее отметили, что США и Европа являются основными партнёрами страны. А в российском дипведомстве пояснили, что Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" от Вашингтона и ЕС.