Пашинян: Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до ноября
Ереван до ноября этого года может подписать мирное соглашение с Баку, при этом в документе должны быть указаны все согласованные принципы. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Надеюсь, прогресс будет зафиксирован на встрече министров иностранных дел в Алма-Ате [10 мая]", — отметил он в ходе пресс-конференции.
Ранее Life.ru писал, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, которые установлены между четырьмя сёлами республик в советские годы. Однако жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения. Они даже перекрыли участок Воскепар – Киранц на межгосударственной трассе М6. В акции приняли участие и военнослужащие ВС Армении. В начале мая Пашинян заявил, на делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут погранвойска.
Getty Images / Kremlin Press Office