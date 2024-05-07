Пашинян: Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до ноября

Ереван до ноября этого года может подписать мирное соглашение с Баку, при этом в документе должны быть указаны все согласованные принципы. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Надеюсь, прогресс будет зафиксирован на встрече министров иностранных дел в Алма-Ате [10 мая]", — отметил он в ходе пресс-конференции.