Пашинян анонсировал размещение погранвойск между Арменией и Азербайджаном

На делимитированных участках границы между Арменией и Азербайджаном разместят погранвойска, заявил в эфире Общественного ТВ премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что это решение принималось по договорённости с Баку.

"Потому что это их (погранвойск. — Прим. Life.ru) мандат — обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны", — сообщил Пашинян.