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2 мая, 03:25

Пашинян анонсировал размещение погранвойск между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: На делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут погранвойска

На делимитированных участках границы между Арменией и Азербайджаном разместят погранвойска, заявил в эфире Общественного ТВ премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что это решение принималось по договорённости с Баку.

"Потому что это их (погранвойск. — Прим. Life.ru) мандат — обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны", — сообщил Пашинян.

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Напомним, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок, он будет находиться в Тавушской области. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы. После этого жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения. Они перекрывали участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6. Позже в акции приняли участие военнослужащие ВС Армении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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