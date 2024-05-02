Пашинян анонсировал размещение погранвойск между Арменией и Азербайджаном
Пашинян: На делимитированных с Азербайджаном участках границы встанут погранвойска
На делимитированных участках границы между Арменией и Азербайджаном разместят погранвойска, заявил в эфире Общественного ТВ премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что это решение принималось по договорённости с Баку.
"Потому что это их (погранвойск. — Прим. Life.ru) мандат — обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны", — сообщил Пашинян.
Напомним, что на армяно-азербайджанской границе появится демаркированный участок, он будет находиться в Тавушской области. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы. После этого жители села Киранц Тавушской области Армении резко выступили против такого решения. Они перекрывали участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6. Позже в акции приняли участие военнослужащие ВС Армении.
Shutterstock / FOTODOM