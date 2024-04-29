В США назвали Алма-Атинскую декларацию основой для делимитации Баку и Еревана

США считают Алма-Атинскую декларацию основой для делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

"Блинкен подтвердил, что США приветствуют соглашение Армении и Азербайджана об использовании Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ", — сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, госсекретарь отметил продолжающиеся усилия Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении, а также видение Пашиняном процветающего будущего его страны. Также они обсудили американскую поддержку для достижения между Баку и Ереваном прочного мирного соглашения.