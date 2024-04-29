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29 апреля, 03:38

В США назвали Алма-Атинскую декларацию основой для делимитации Баку и Еревана

США считают Алма-Атинскую декларацию основой для делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

"Блинкен подтвердил, что США приветствуют соглашение Армении и Азербайджана об использовании Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границ", — сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, госсекретарь отметил продолжающиеся усилия Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении, а также видение Пашиняном процветающего будущего его страны. Также они обсудили американскую поддержку для достижения между Баку и Ереваном прочного мирного соглашения.

На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб
На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб

Напомним, 19 апреля на армяно-азербайджанской границе прошла встреча комиссий двух стран по вопросам делимитации границ. Позже жители села Киранц Тавушской области Армении протестовали против такого решения. В рамках своей акции они перекрывали участок Воскепар – Киранц межгосударственной трассы М6. Позже к акции присоединились военнослужащие ВС Армении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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