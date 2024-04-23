На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установили первый пограничный столб. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nikol Pashinyan
На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб, в настоящий момент продолжается работа экспертных групп обеих республик. Об этом доложили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
"23 апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб", — говорится в сообщении.
Ранее Армения объявила, что приступает к работам по делимитации границ с Азербайджаном. В официальном сообщении говорилось об участке Баганис – Воскепар Тавушской области. Кроме того, стало известно, что в этом районе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы.