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23 апреля, 13:15

На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб

На границе Азербайджана и Армении установили первый пограничный столб. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nikol Pashinyan

На границе Азербайджана и Армении установили первый пограничный столб. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nikol Pashinyan

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб, в настоящий момент продолжается работа экспертных групп обеих республик. Об этом доложили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

"23 апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб", — говорится в сообщении.

В Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы
В Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы

Ранее Армения объявила, что приступает к работам по делимитации границ с Азербайджаном. В официальном сообщении говорилось об участке Баганис – Воскепар Тавушской области. Кроме того, стало известно, что в этом районе появится демаркированный участок. Это означает воспроизведение границ, установленных между четырьмя сёлами республик в советские годы.

Александра Мышляева
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