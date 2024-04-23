На границе Армении и Азербайджана установили первый пограничный столб

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб, в настоящий момент продолжается работа экспертных групп обеих республик. Об этом доложили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

"23 апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб", — говорится в сообщении.