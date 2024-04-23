Армения начала расчерчивать границы с Азербайджаном МВД Армении объявило о начале делимитации границы с Азербайджаном 23 апреля, 09:08 Армения объявила, что приступает к работам по делимитации границ с Азербайджаном. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Армения объявила, что приступает к работам по делимитации границ с Азербайджаном, речь идёт об участке Баганис – Воскепар Тавушской области. Об этом сообщило МВД республики.

"На участке Баганис – Воскепар сегодня планируется провести работы, связанные с делимитацией. Сообщаем также, что слухи о том, что какая-то часть суверенной территории Республики Армения будет передана Азербайджану, не соответствуют действительности", — уточнили в ведомстве.

При этом дорога Баганис – Воскепар была закрыта из-за работ по разминированию, чтобы местные жители не получили травмы в результате случайного срабатывания взрывных устройств. В МВД Армении подчеркнули, что после демаркации границы охрана участка перейдёт под контроль армянских пограничников.

Правительство Армении подтвердило начавшийся процесс по делимитации: "23 апреля 2024 года начался процесс определения координат на основе геодезических измерений".

Авторы Татьяна Миссуми