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24 мая, 14:45

Пашинян вечером выступит с обращением к народу Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится выступить с посланием к народу сегодня вечером, в 21 час по Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасар.

Выступление прозвучит на фоне предстоящего протестного митинга. Его организовывает оппозиционное движение "Тавуш во имя родины", участники которого не согласны с официальной концепцией демилитаризации границы с Азербайджаном. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и формирования временного правительства. На счету участников движения уже более десятка акций неповиновения, а их лидером выступает предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян.

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Напомним, что 14 мая в Армении задержали 63 активиста оппозиции, требовавших отставки Пашиняна, а за несколько дней до этого — ещё 50.

Марина Калегина
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