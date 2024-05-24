Пашинян вечером выступит с обращением к народу Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится выступить с посланием к народу сегодня вечером, в 21 час по Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасар.

Выступление прозвучит на фоне предстоящего протестного митинга. Его организовывает оппозиционное движение "Тавуш во имя родины", участники которого не согласны с официальной концепцией демилитаризации границы с Азербайджаном. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и формирования временного правительства. На счету участников движения уже более десятка акций неповиновения, а их лидером выступает предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян.