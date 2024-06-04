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Регион
4 июня, 03:06

Мощные взрывы раздались в Днепре во время воздушной тревоги

Украинские СМИ заявили о серии мощных взрывов в Днепре (бывший Днепропетровск). Такие сообщения появились на главных страницах "Зеркала недели", "Суспільне" и местных интернет-пабликов.

По словам очевидцев, над местами "прилётов" поднимаются клубы густого дыма. Глава Днепропетровской ОВА ситуацию не прокомментировал. На территории региона действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Прошлой ночью взрывы были слышны и в Харькове, который остался без собственного электричества и вынужден принимать помощь из соседних городов.

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Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Илья Пушкарев
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