Мощные взрывы раздались в Днепре во время воздушной тревоги

Украинские СМИ заявили о серии мощных взрывов в Днепре (бывший Днепропетровск). Такие сообщения появились на главных страницах "Зеркала недели", "Суспільне" и местных интернет-пабликов.

По словам очевидцев, над местами "прилётов" поднимаются клубы густого дыма. Глава Днепропетровской ОВА ситуацию не прокомментировал. На территории региона действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.