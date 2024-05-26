В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Пашиняна у его резиденции

В Ереване тысячи протестующих, требующих отставки армянского премьера Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в столице республики. Сейчас здание оцеплено сотрудниками полиции.

В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Пашиняна недалеко от его резиденции. Видео © X / The National Independent

В аппарате Пашиняна подчёркивают, что главы кабмина в резиденции нет. Он, как утверждается, с утра находится в районе наводнения на севере Армении.