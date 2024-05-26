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Регион
26 мая, 17:10

В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Пашиняна у его резиденции

В Ереване тысячи протестующих, требующих отставки армянского премьера Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в столице республики. Сейчас здание оцеплено сотрудниками полиции.

В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Пашиняна недалеко от его резиденции. Видео © X / The National Independent

В аппарате Пашиняна подчёркивают, что главы кабмина в резиденции нет. Он, как утверждается, с утра находится в районе наводнения на севере Армении.

Появилось видео с места экстренной посадки вертолёта с Пашиняном
Появилось видео с места экстренной посадки вертолёта с Пашиняном

Ранее Life.ru писал о масштабных антиправительственных митингах в Армении. Только за 14 мая полиция задержала 63 человека. На этом фоне Никол Пашинян, отставки которого требуют на улицах, выступил с обращением к народу. Оппозиция не согласна с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном. 26 мая демонстранты призвали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. При этом сам он заявил, что попросил каталикоса Гарегина II приостановить его духовную службу.

Обложка ©

X / The National Independent

Никита Осипов
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