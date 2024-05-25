Появилось видео с места экстренной посадки вертолёта с Пашиняном

В официальном телеграм-канале премьер-министра Армении Никола Пашиняна появилось видео с места экстренной посадки его вертолёта в городе Ванадзоре.

Напомним, утром 25 мая вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в городе Ванадзоре на севере страны. Сам Пашинян сообщил, что с ним всё в порядке и он добирается до места назначения на автомобиле.