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25 мая, 08:01

Появилось видео с места экстренной посадки вертолёта с Пашиняном

Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В официальном телеграм-канале премьер-министра Армении Никола Пашиняна появилось видео с места экстренной посадки его вертолёта в городе Ванадзоре.

Видео с места экстренной посадки вертолёта с Николом Пашиняном. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան / Nikol Pashinyan

Напомним, утром 25 мая вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в городе Ванадзоре на севере страны. Сам Пашинян сообщил, что с ним всё в порядке и он добирается до места назначения на автомобиле.

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Николай Рюмин
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