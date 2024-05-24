Путин объяснил, почему вертолёт президента Ирана разбился, а его делегации — нет

Сопровождение погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси летело на вертолётах, изготовленных в России, и полёт прошёл без нареканий и технических проблем. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по завершении переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

"Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолётах. И вертолёты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем", — напомнил глава РФ.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что США несут ответственность за гибель иранского лидера. Он аргументировал своё мнение тем, что Штаты запретили обслуживание вертолёта политика, введя против него санкции.