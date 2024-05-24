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Регион
24 мая, 15:37

Путин объяснил, почему вертолёт президента Ирана разбился, а его делегации — нет

Путин: Сопровождение Раиси летело на вертолётах России, потому всё прошло гладко

Владимир Путин в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Сопровождение погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси летело на вертолётах, изготовленных в России, и полёт прошёл без нареканий и технических проблем. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по завершении переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

"Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолётах. И вертолёты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем", напомнил глава РФ.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что США несут ответственность за гибель иранского лидера. Он аргументировал своё мнение тем, что Штаты запретили обслуживание вертолёта политика, введя против него санкции.

"Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолётов, вертолётов, на которых перевозят людей. Они же запретили его обслуживать [вертолёт президента Ирана] своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе", сказал он во время пресс-конференции.

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Напомним, сообщения о том, что вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку в горах около азербайджанской границы, появились 19 мая. После долгих поисков транспорт нашли полностью сгоревшим. Из находившихся на борту никто не выжил. Аварию объяснили сложными погодными условиями и техническими проблемами. Исполняющим обязанности погибшего политика временно возьмёт на себя вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового президента выберут в 50-дневный срок.

Юрий Лысенко
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