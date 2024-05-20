В Иране назвали вероятную причину крушения вертолёта президента Ирана
IRNA: Причиной крушения вертолёта Раиси стала техническая неисправность
Поисково-спасательный отряд на месте крушения вертолёта Эбрахима Раиси в Иране. Обложка © ТАСС / EPA / MOJ NEWS /
Причиной крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси стала техническая неисправность. Об этом пишет государственное информагентство IRNA.
Характер неполадок и иные подробности не приводятся.
Напомним, вертолёт Эбрахима Раиси разбился в районе ирано-азербайджанской границы 19 мая. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и ещё несколько высокопоставленных чиновников. Все погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже созвонился с ним.