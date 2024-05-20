Путин после гибели Раиси созвонился с вице-президентом Ирана
Российский лидер Владимир Путин созвонился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который является исполняющим обязанности главы Исламской Республики. Беседа состоялась на фоне гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
"Президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны", — отметили в Кремле в понедельник, 20 мая.
Президент РФ указал, что ценил Раиси как надёжного коллегу, который сыграл значимую роль в развитии дружественных отношений между Москвой и Тегераном. В ответ Мохбер выразил признательность за слова поддержки. Кроме того, вместе с Путиным он обсудил дальнейшее партнёрство двух стран. Лидеры указали на желание укреплять сотрудничество.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси и ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны. В Иране объявили пятидневный траур. В Кремле заявили, что Тегеран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны.