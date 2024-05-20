Путин после гибели Раиси созвонился с вице-президентом Ирана

"Президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны", — отметили в Кремле в понедельник, 20 мая.

Президент РФ указал, что ценил Раиси как надёжного коллегу, который сыграл значимую роль в развитии дружественных отношений между Москвой и Тегераном. В ответ Мохбер выразил признательность за слова поддержки. Кроме того, вместе с Путиным он обсудил дальнейшее партнёрство двух стран. Лидеры указали на желание укреплять сотрудничество.