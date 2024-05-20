В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Раиси
Эбрахим Раиси. Обложка © TACC / Zuma
В Иране объявлен пятидневный траур в связи с трагической гибелью президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных высокопоставленных лиц. Об этом заявил руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
"Объявляю пятидневный траур по всей стране и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", — приводит его слова агентство Tasnim.
Хаменеи также выразил соболезнования в связи с гибелью президента. По его словам, Раиси и его "дорогие товарищи приняли поистине мученическую смерть".
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.