В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Раиси

В Иране объявлен пятидневный траур в связи с трагической гибелью президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных высокопоставленных лиц. Об этом заявил руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Объявляю пятидневный траур по всей стране и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", — приводит его слова агентство Tasnim.