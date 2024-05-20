СМИ узнали, что смерть Раиси "открыла путь" сыну верховного лидера Ирана
Politico: После смерти Раиси сын Хаменеи стал главным преемником отца
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото © ТАСС / AP
После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси сын руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи становится главным преемником отца. Об этом пишет издание Politico.
В последние годы ряд решений Раиси вызывал опасения, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. После его смерти внутри страны и за её пределами укрепится уверенность в том, что главной кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, отмечает газета.
Как заявил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу, погибший президент принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть во главе государства, а после смерти Раиси круг потенциальных преемников сильно сузился.
Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Его вертолёт рухнул в иранском регионе Восточный Азербайджан. Также с ним на борту находились глава МИД Амир Абдоллахиян и бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Махди Мусави.