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Регион
20 мая, 07:52

СМИ узнали, что смерть Раиси "открыла путь" сыну верховного лидера Ирана

Politico: После смерти Раиси сын Хаменеи стал главным преемником отца

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото © ТАСС / AP

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото © ТАСС / AP

После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси сын руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи становится главным преемником отца. Об этом пишет издание Politico.

В последние годы ряд решений Раиси вызывал опасения, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. После его смерти внутри страны и за её пределами укрепится уверенность в том, что главной кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, отмечает газета.

Как заявил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу, погибший президент принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть во главе государства, а после смерти Раиси круг потенциальных преемников сильно сузился.

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Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Его вертолёт рухнул в иранском регионе Восточный Азербайджан. Также с ним на борту находились глава МИД Амир Абдоллахиян и бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Махди Мусави.

Мирон Сидоров
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