Политолог раскрыл, кто будет президентом Ирана после гибели Раиси и как это повлияет на РФ

Следующим президентом Ирана после гибели Эбрахима Раиси станет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер, который является исполняющим обязанности главы Исламской Республики. Он получит наибольшую поддержку избирателей и наберёт около 80% голосов на выборах. Таким прогнозом поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов.

Мохаммад Мохбер. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

"Выборы в Иране проходят на демократическом уровне. Там всё под контролем. Президент там — просто слуга народа. Он день и ночь работает и не может позволить себе яхту и ещё что-то в этом роде. Нынешний врио Мохаммад Мохбер — очень опытный и уважаемый человек. С уверенностью могу сказать, что 70–80% за него проголосует", — отметил он в беседе с URA.ru.

Эксперт напомнил, что Иран является единственной страной, где главное действующее лицо — верховный руководитель и духовный лидер. На данный момент этот пост занимает Али Хаменеи. Его, как подчеркнул политолог, уважает президент России Владимир Путин. При этом специалист отметил, что хаоса в Исламской Республике не будет, а сотрудничество с Москвой продолжит укрепляться.

"Духовный лидер с большим уважением относится к России. Это самая дружественная страна для него. Страны ещё больше сплотятся. Потому что, как говорится, "враг моего врага — мой друг". У них общий враг — Запад, та же Европа", — сказал Курбанов.

По его мнению, к смерти Раиси могут быть причастны противники Ирана. Эксперт не исключает, что вертолёт Раиси, в котором он летел перед крушением, могли сбить.