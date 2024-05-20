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20 мая, 13:44

Политолог раскрыл, кто будет президентом Ирана после гибели Раиси и как это повлияет на РФ

Курбанов: Мохаммад Мохбер получит 80% на выборах в Иране после гибели Раиси

Эбрахим Раиси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Эбрахим Раиси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Следующим президентом Ирана после гибели Эбрахима Раиси станет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер, который является исполняющим обязанности главы Исламской Республики. Он получит наибольшую поддержку избирателей и наберёт около 80% голосов на выборах. Таким прогнозом поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов.

Мохаммад Мохбер. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Мохаммад Мохбер. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

"Выборы в Иране проходят на демократическом уровне. Там всё под контролем. Президент там просто слуга народа. Он день и ночь работает и не может позволить себе яхту и ещё что-то в этом роде. Нынешний врио Мохаммад Мохбер — очень опытный и уважаемый человек. С уверенностью могу сказать, что 70–80% за него проголосует", — отметил он в беседе с URA.ru.

Эксперт напомнил, что Иран является единственной страной, где главное действующее лицо — верховный руководитель и духовный лидер. На данный момент этот пост занимает Али Хаменеи. Его, как подчеркнул политолог, уважает президент России Владимир Путин. При этом специалист отметил, что хаоса в Исламской Республике не будет, а сотрудничество с Москвой продолжит укрепляться.

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"Духовный лидер с большим уважением относится к России. Это самая дружественная страна для него. Страны ещё больше сплотятся. Потому что, как говорится, "враг моего врага — мой друг". У них общий враг — Запад, та же Европа", — сказал Курбанов.

По его мнению, к смерти Раиси могут быть причастны противники Ирана. Эксперт не исключает, что вертолёт Раиси, в котором он летел перед крушением, могли сбить.

"Это могут быть малозаметные средства поражения. Будет проведено расследование, и точно станет известно, откуда это было сделано. Те, кто внутри страны, знают, что убивать президента бесполезно, пока есть духовный лидер. Израиль и США больше всего заинтересованы в этом, и они этого не скрывают", — подчеркнул иранист.

Один из пассажиров вертолёта с Раиси был жив ещё час после крушения
Один из пассажиров вертолёта с Раиси был жив ещё час после крушения

Как сообщал Life.ru, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики. Из-за плохих погодных условий точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной жёсткой посадки назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана.

Никита Осипов
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