Причиной авиакатастрофы с президентом Ирана Раиси назвали погодные условия
Посол Ирана Санеи: Причиной крушения вертолёта Раиси стали погодные условия
Спасатели на месте крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в горном районе иранской провинции Восточный Азербайджан. Обложка © AZIN HAGHIGHI / MOJ NEWS
Причиной жёсткой посадки вертолёта, в результате которой погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и ряд сопровождавших его лиц, стали плохие метеоусловия. Такое заявление сделал посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи. Он уточнил, что эти данные — предварительные и должны получить подтверждение специально созданной комиссии.
"Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная. Горная, труднодоступная местность", — перечислил дипломат в беседе с журналистами в понедельник, 20 мая.
Он добавил, что спасатели после авиакатастрофы опознали тела всех погибших.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси и ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись плохими погодными условиями. Все пассажиры погибли. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.