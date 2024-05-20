Причиной авиакатастрофы с президентом Ирана Раиси назвали погодные условия

Причиной жёсткой посадки вертолёта, в результате которой погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и ряд сопровождавших его лиц, стали плохие метеоусловия. Такое заявление сделал посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи. Он уточнил, что эти данные — предварительные и должны получить подтверждение специально созданной комиссии.

"Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная. Горная, труднодоступная местность", — перечислил дипломат в беседе с журналистами в понедельник, 20 мая.