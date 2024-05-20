Tasnim: Имам был жив ещё час после авиакатастрофы в Иране

Один из пассажиров вертолёта с Раиси был жив ещё час после крушения

После крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив ещё в течение часа и даже смог позвонить по телефону. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.