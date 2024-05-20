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Один из пассажиров вертолёта с Раиси был жив ещё час после крушения

Tasnim: Имам был жив ещё час после авиакатастрофы в Иране

20 мая, 11:52
Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

Разбившийся вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси. Обложка © Telegram / farsna

После крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив ещё в течение часа и даже смог позвонить по телефону. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

"Он [Мохаммад Али Але Хашем] был жив ещё в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили", — сообщает Нами.

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Напомним, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики. Из-за плохих погодных условий точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.

Авторы
Николай Рюмин
Николай Рюмин
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