Гурулёв и Картаполов считают, что сотрудничество РФ и Ирана продолжится после гибели Раиси
Депутат Гурулёв призвал выяснить, кому выгодно крушение вертолёта Раиси
Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Сотрудничество России и Ирана продолжится после гибели президента исламской республики Эбрахима Раиси, заявил Life.ru член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. По его словам, между нашими странами сложились слишком крепкие отношения.
"Несмотря на трагическую гибель президента Ирана, думаю, всё это продолжится в том же темпе, как и было", — отметил парламентарий.
Он призвал установить причину катастрофы и то, кто заинтересован в этом. Уже после реального анализа трагедии можно делать выводы, добавил депутат. А глава Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru выразил уверенность, что взаимодействие между Москвой и Тегераном, несмотря на трагедию, будет только развиваться.
Напомним, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников исламской республики. Поисково-спасательная операция осложнялась непростыми погодными условиями, точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Лидеры ряда стран уже выразили свои соболезнования, в стороне не остался и президент России Владимир Путин. А наше посольство в Тегеране в знак солидарности с народом Ирана приспустило триколор.