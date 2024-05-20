Гурулёв и Картаполов считают, что сотрудничество РФ и Ирана продолжится после гибели Раиси

Сотрудничество России и Ирана продолжится после гибели президента исламской республики Эбрахима Раиси, заявил Life.ru член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. По его словам, между нашими странами сложились слишком крепкие отношения.

"Несмотря на трагическую гибель президента Ирана, думаю, всё это продолжится в том же темпе, как и было", — отметил парламентарий.

Он призвал установить причину катастрофы и то, кто заинтересован в этом. Уже после реального анализа трагедии можно делать выводы, добавил депутат. А глава Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru выразил уверенность, что взаимодействие между Москвой и Тегераном, несмотря на трагедию, будет только развиваться.