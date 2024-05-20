Посольство РФ в Тегеране приспустило флаг в знак солидарности из-за гибели Раиси
Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa
Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. В дипмиссии пожелали народу Исламской Республики терпения и душевной стойкости.
"Мы очень стремились помочь, в Иран по решению президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. В знак солидарности с нашими иранскими друзьями государственный флаг Российской Федерации на здании посольства будет приспущен", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и ещё несколькими иранскими высокопоставленными чиновниками пропал в районе границы с Азербайджаном. Место крушения удалось определить лишь спустя 12 часов. Воздушное судно полностью сгорело, все пассажиры погибли. Обязанности президента страны будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Согласно конституции Исламской Республики, нового главу государства изберут в течение 50 дней. В ряде государств уже высказали соболезнования в связи с трагедией. Например, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Раиси выдающимся мировым лидером, а МИД Белоруссии — другом республики.