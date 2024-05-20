Посольство РФ в Тегеране приспустило флаг в знак солидарности из-за гибели Раиси

Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. В дипмиссии пожелали народу Исламской Республики терпения и душевной стойкости.

"Мы очень стремились помочь, в Иран по решению президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. В знак солидарности с нашими иранскими друзьями государственный флаг Российской Федерации на здании посольства будет приспущен", — говорится в сообщении.