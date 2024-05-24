Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным

Лукашенко заявил, что этот год определит очень многое в ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективах развития украинского конфликта. По его словам, текущий год станет апогеем в противостоянии двух стран. Об этом белорусский лидер сказал после переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным в Минске.