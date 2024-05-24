Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что этот год определит очень многое в ситуации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективах развития украинского конфликта. По его словам, текущий год станет апогеем в противостоянии двух стран. Об этом белорусский лидер сказал после переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным в Минске.
"Этот год — он определит очень многое", — подчеркнул Лукашенко, не вдаваясь в детали своих прогнозов.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. Сегодня он провёл переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Стороны обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также политики затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии как к своей собственной. Российский лидер добавил, что Москва не нарушает никаких международных законов, тем более что НАТО проводит аналогичные учения вблизи границ РФ.