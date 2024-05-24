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Лукашенко загадочно намекнул на решающую фазу СВО после переговоров с Путиным

Лукашенко заявил, что этот год определит очень многое в ситуации на Украине

24 мая, 15:16
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективах развития украинского конфликта. По его словам, текущий год станет апогеем в противостоянии двух стран. Об этом белорусский лидер сказал после переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным в Минске.

"Этот год — он определит очень многое", — подчеркнул Лукашенко, не вдаваясь в детали своих прогнозов.

Лукашенко обещал, что Москва и Минск не пропустят внешний удар, как в XX веке
Лукашенко обещал, что Москва и Минск не пропустят внешний удар, как в XX веке

Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. Сегодня он провёл переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Стороны обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также политики затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии как к своей собственной. Российский лидер добавил, что Москва не нарушает никаких международных законов, тем более что НАТО проводит аналогичные учения вблизи границ РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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