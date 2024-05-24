Лукашенко обещал, что Москва и Минск не пропустят внешний удар, как в XX веке

Москва и Минск не пропустят внешний удар, как это случилось в середине XX века, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

"Мы все делаем то, что они [Запад] делают и делали до нас. У нас создана совместная группировка Союзного государства. Мы готовимся, мы тренируемся. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не пропустим этого. Нам война не нужна!" — подчеркнул глава республики.