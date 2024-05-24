Лукашенко обещал, что Москва и Минск не пропустят внешний удар, как в XX веке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Москва и Минск не пропустят внешний удар, как это случилось в середине XX века, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.
"Мы все делаем то, что они [Запад] делают и делали до нас. У нас создана совместная группировка Союзного государства. Мы готовимся, мы тренируемся. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не пропустим этого. Нам война не нужна!" — подчеркнул глава республики.
Путин со своей стороны заметил, что Москва и Минск надёжно защитили западные границы Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Так, на белорусской земле размещена совместная региональная группировка войск, на страже мира — российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.
Напомним, Путин находится в Минске с официальным визитом с вечера 23 мая. На повестке темы безопасности двух государств и ядерных учений в РФ с участием белорусских военных. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии, а ещё сделал комплимент Минску: Путин нашёл город очень красивым.