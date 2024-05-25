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Регион
25 мая, 07:20
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Вертолёт с Пашиняном совершил экстренную посадку на севере Армении

Никол Пашинян. Обложка © Kremlin.ru

Никол Пашинян. Обложка © Kremlin.ru

Вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в городе Ванадзоре на севере страны. Как пишет "Sputnik Армения", ранее появлялась информация о том, что политик отправится в село Баганис Тавушской области.

Тем временем сам Пашинян вышел на связь в одной из социальных сетей, заверив, что с ним всё хорошо. По словам армянского премьера, его вертолёт сел из-за плохих метеоусловий.

"Теперь мы в дороге на машине. Всем хорошего дня", — добавил политик.

Путин объяснил, почему вертолёт президента Ирана разбился, а его делегации — нет
Путин объяснил, почему вертолёт президента Ирана разбился, а его делегации — нет

Напомним, недавно, 19 мая, произошла трагедия с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Его вертолёт, в котором также летело несколько высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном. После длительных поисков, проходивших на фоне плохой погоды, воздушное судно нашли полностью сгоревшим. Все люди на борту погибли. Причиной катастрофы называется техническая неисправность. Пост Раиси временно займёт первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.

Матвей Константинов
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