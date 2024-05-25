Вертолёт с Пашиняном совершил экстренную посадку на севере Армении

Вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в городе Ванадзоре на севере страны. Как пишет "Sputnik Армения", ранее появлялась информация о том, что политик отправится в село Баганис Тавушской области.

Тем временем сам Пашинян вышел на связь в одной из социальных сетей, заверив, что с ним всё хорошо. По словам армянского премьера, его вертолёт сел из-за плохих метеоусловий.