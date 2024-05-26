В Армении заявили, что Пашинян находится в зоне наводнения, а не на правительственной даче

Армянский премьер Никол Пашинян находится не на правительственной даче, куда двинулось шествие оппозиционеров, а в районе наводнения на севере республики. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата кабмина Тарон Чахоян.

Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia

"[Лидеру оппозиционного движения] Баграту Галстаняну известно, что премьер-министр с раннего утра находится в зоне бедствия. Таким образом, его действия носят провокационный характер", — написал он в соцсетях.

По данным МВД Армении, в воскресенье, 26 мая, спасатели извлекли тело второго погибшего при наводнении. Труп был обнаружен у Санаинского моста.