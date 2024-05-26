В Армении заявили, что Пашинян находится в зоне наводнения, а не на правительственной даче
Замглавы аппарата кабмина Армении Чахоян: Пашинян находится в зоне наводнения
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / STEPHANIE LECOCQ
Армянский премьер Никол Пашинян находится не на правительственной даче, куда двинулось шествие оппозиционеров, а в районе наводнения на севере республики. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата кабмина Тарон Чахоян.
Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia
"[Лидеру оппозиционного движения] Баграту Галстаняну известно, что премьер-министр с раннего утра находится в зоне бедствия. Таким образом, его действия носят провокационный характер", — написал он в соцсетях.
По данным МВД Армении, в воскресенье, 26 мая, спасатели извлекли тело второго погибшего при наводнении. Труп был обнаружен у Санаинского моста.
Первые сообщения о мощном наводнении на севере Армении стали появляться утром 26 мая. Из-за разлива реки Дебед разрушен участок трассы, соединяющей республику с Грузией. Несколько населённых пунктов оказались затоплены. Ранее было известно об одном погибшем, ещё один человек пропал без вести. Эвакуированы 230 жителей. Сообщалось, что Пашинян после утреннего доклада по наводнению отправился в зону стихийного бедствия.
Ранее Life.ru писал о масштабных антиправительственных митингах в Армении. Только за 14 мая полиция задержала 63 человека. На этом фоне Никол Пашинян, отставки которого требуют на улицах, выступил с обращением к народу. Оппозиция не согласна с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном.