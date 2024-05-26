Мощное наводнение в Армении: дороги и мосты разрушены, один человек погиб

Мощное наводнение произошло на севере Армении. Уже известно об одном погибшем, ещё один человек, по данным МВД, пропал без вести. Разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют. Удар стихии попал на видео.

Подтопления на фоне разлива реки Дебеда в Армении. Видео © Telegram / "Армянская вендетта"

Так, движение по трассе Грузия – Армения в Лорийской области закрыто на фоне выхода из берегов реки Дебеда. Полностью затоплены участки трассы М-6 в городе Алаверди, разрушен мост через реку Дебед, дорога через который ведёт в населённый пункт Каркоп. 70 жителей посёлка Дзорагет эвакуированы на безопасную территорию.

Тем временем Южно-Кавказская железная дорога, являющаяся "дочкой" РЖД, отменила пассажирский поезд Ереван – Тбилиси – Ереван. Причиной является оползень на участке Айрум – Ахтала. Когда движение возобновится, не уточняется.

Как пишет "Sputnik Армения" со ссылкой на МВД Армении, жертвой наводнения стал один человек. Ещё один упал в реку, его ищут. На Трассе Айрум – Алаверди заблокирован грузовик, машина полностью погрузилась в воду, в кабине находятся двое человек.