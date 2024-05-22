Путин дал поручения по устранению последствий паводков в России

Президент РФ Владимир Путин утвердил список рекомендаций, направленных на ликвидацию последствий паводков в субъектах страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В нём содержатся указания от главы государства к региональным властям и правительству Российской Федерации по борьбе с последствиями паводков, захлестнувших некоторые регионы страны. Среди них есть меры по социальной и финансовой поддержке граждан, проведению капитального ремонта жилых помещений, восстановлению объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также реконструкции детских оздоровительных лагерей в ускоренном темпе, чтобы уже к лету их двери вновь были открыты для детей.

"Правительству Российской Федерации принять решения, предусматривающие оказание за счёт средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, в том числе посредством предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Курганской области", — отмечается в документе.

В особенности Путин счёл необходимым своевременно оказывать помощь пострадавшим гражданам. Также российский лидер поручил обратить внимание на восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024–2025 годов. Кроме того, не забыл глава государства о восстановлении детских оздоровительных лагерей для обеспечения их функционирования уже этим летом.