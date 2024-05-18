Куренков: Затопленными из-за паводка остаются 1373 жилых дома в 10 субъектах РФ
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков озвучил актуальные данные о последствиях рекордных паводков в России. По словам главы ведомства, в водном плену всё ещё находятся тысячи домов.
"На сегодняшний день в десяти субъектах РФ в 117 населённых пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", — заявил Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Ситуацию с паводками в рамках совещания прокомментировал и сам Владимир Путин. По словам главы государства, эта тема всё ещё остаётся горячей, особенно на фоне обострения пожароопасной ситуации. Президент призвал как можно скорее оценить ущерб от наводнений и приступить к восстановлению жилого фонда.
Life.ru