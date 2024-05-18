Куренков: Затопленными из-за паводка остаются 1373 жилых дома в 10 субъектах РФ

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков озвучил актуальные данные о последствиях рекордных паводков в России. По словам главы ведомства, в водном плену всё ещё находятся тысячи домов.