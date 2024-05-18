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18 мая, 18:18

Куренков: Затопленными из-за паводка остаются 1373 жилых дома в 10 субъектах РФ

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков озвучил актуальные данные о последствиях рекордных паводков в России. По словам главы ведомства, в водном плену всё ещё находятся тысячи домов.

"На сегодняшний день в десяти субъектах РФ в 117 населённых пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома", — заявил Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

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Ситуацию с паводками в рамках совещания прокомментировал и сам Владимир Путин. По словам главы государства, эта тема всё ещё остаётся горячей, особенно на фоне обострения пожароопасной ситуации. Президент призвал как можно скорее оценить ущерб от наводнений и приступить к восстановлению жилого фонда.

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Life.ru

Александр Юнашев
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