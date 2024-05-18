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18 мая, 17:40

Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в регионах России

Паводок в Орске. Фото © Life.ru

Паводок в Орске. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит совещание с главами МЧС и Минприроды Александром Куренковым и Александром Козловым. На повестке дня — пожары и паводки, которые этой весной накрыли регионы нашей страны. Глава государства назвал горячей ситуацию, которая складывается на сегодняшний день.

Путин в Кремле принял главу МЧС и министра природных ресурсов, чтобы обсудить пожары и паводки в РФ. Видео © Life.ru

"Несколько тем. Начнём с основной, самой горячей в прямом смысле слова. У нас паводки не закончились, но в то же время и пожары начинаются. Пожароопасная ситуация складывается в нескольких регионах", — заявил глава государства.

В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка
В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка

Только сегодня в одном из районов Якутии ввели режим ЧС из-за сильных паводков. Ранее его ввели и в Омской области — из-за разбушевавшейся стихии возникли подтопления населённых пунктов. До этого большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск. Чтобы остановить затопление, спасатели возвели дамбы.

Александр Юнашев
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