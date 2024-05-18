Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в регионах России

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит совещание с главами МЧС и Минприроды Александром Куренковым и Александром Козловым. На повестке дня — пожары и паводки, которые этой весной накрыли регионы нашей страны. Глава государства назвал горячей ситуацию, которая складывается на сегодняшний день.

Путин в Кремле принял главу МЧС и министра природных ресурсов, чтобы обсудить пожары и паводки в РФ. Видео © Life.ru

"Несколько тем. Начнём с основной, самой горячей в прямом смысле слова. У нас паводки не закончились, но в то же время и пожары начинаются. Пожароопасная ситуация складывается в нескольких регионах", — заявил глава государства.