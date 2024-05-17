В Омской области введён режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Ситуация в Усть-Ишиме Омской области. Обложка © Telegram / Хоценко о важном
В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков и подтопления нескольких населённых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Решением правительственной комиссии, возглавляемой главой МЧС России Александром Куренковым, обстановка, сложившаяся на территории Омской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сказали в ведомстве.
Как писал Life.ru, большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск. Чтобы остановить затопление, спасатели возвели дамбы. На том участке дороги вода стала постепенно уходить, специалисты начали уборку. Кстати, жителей Тюменской области начали вакцинировать от брюшного тифа и гепатита после паводка.