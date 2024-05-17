Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 10:52

В Омской области введён режим ЧС федерального уровня из-за паводка

Ситуация в Усть-Ишиме Омской области. Обложка © Telegram / Хоценко о важном

Ситуация в Усть-Ишиме Омской области. Обложка © Telegram / Хоценко о важном

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков и подтопления нескольких населённых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Решением правительственной комиссии, возглавляемой главой МЧС России Александром Куренковым, обстановка, сложившаяся на территории Омской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сказали в ведомстве.

В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка
В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка

Как писал Life.ru, большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск. Чтобы остановить затопление, спасатели возвели дамбы. На том участке дороги вода стала постепенно уходить, специалисты начали уборку. Кстати, жителей Тюменской области начали вакцинировать от брюшного тифа и гепатита после паводка.

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Паводки в России
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров