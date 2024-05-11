Жителей Тюменской области вакцинируют от брюшного тифа и гепатита после паводка

Жителей затопленных этой весной населённых пунктов продолжают прививать от тифа и гепатита. Тюменская область не стала исключением. Там медики вакцинировали более 30 тысяч человек. Кроме того, в регионе продолжается дезинфекция домовладений. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Против брюшного тифа привито 1750 человек, против вирусного гепатита А — 35 505 человек. В освобождённых от паводковых вод населённых пунктах Казанского района проведена дезинфекция десяти домовладений", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое цитирует РИА "ФедералПресс".

Сообщается, что учёные собрали пробы воды из Абатского, Ишимского и Казанского районов для их изучения на предмет вирусов. В мобильной лаборатории исследователи проверили 510 проб на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А, при этом положительных находок выявлено не было.