В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, советник протокольного отдела Управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области Степан Огорелков освобождён от должности.

Ранее жители Усть-Ишимского района создали петицию, в которой призвали проверить представителей местной администрации, ответственных за ситуацию с паводком. Огорелкову такая идея не понравилась. Он назвал подписавших бумагу "клоунами, которые ничего не добились", и посоветовал им идти и самим отстраивать дамбы.

"Степан Огорелков освобождён от занимаемой должности", — сообщили в пресс-службе РИА "Новости", отметив, что начата служебная проверка.