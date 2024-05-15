В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка
В Омской области уволили чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, советник протокольного отдела Управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области Степан Огорелков освобождён от должности.
Ранее жители Усть-Ишимского района создали петицию, в которой призвали проверить представителей местной администрации, ответственных за ситуацию с паводком. Огорелкову такая идея не понравилась. Он назвал подписавших бумагу "клоунами, которые ничего не добились", и посоветовал им идти и самим отстраивать дамбы.
"Степан Огорелков освобождён от занимаемой должности", — сообщили в пресс-службе РИА "Новости", отметив, что начата служебная проверка.
Ранее Life.ru сообщал, что большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск. Чтобы её остановить, спасатели возвели дамбы. Сейчас вода начала уходить, и специалисты начали уборку. Кроме того, местных жителей продолжают прививать от тифа и гепатита.
Life.ru / Илья Исаев