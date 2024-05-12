Пострадавшим от наводнения в Оренбуржье выплатили более 5,5 млрд
Кабмин Оренбуржья: Выплаты пострадавшим от паводка превысили 5,5 млрд рублей
Паводки в Оренбурге. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Пострадавшим во время паводка в Оренбургской области выплатили более 5,5 миллиарда рублей. Об этом отчитались в кабмине региона в воскресенье, 12 мая.
"На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей — это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей", — перечислили там.
В правительстве Оренбургской области уточнили, что по 10 тысяч получили 120 886 жителей, а по 20 тысяч — 87 131 человек. В общей сложности поступило 522 771 заявление, по 113 945 из которым пришёл отказ. Обратиться за помощью жители могут до 4 июня, при этом участники специальной военной операции (СВО) — до 4 октября.
Ранее Life.ru сообщал, что в Орске восстановлено несколько скважин для подачи воды и подключено к газу шесть тысяч домов. Также уже начались работы по уборке и обеззараживанию территорий.