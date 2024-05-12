Пострадавшим от наводнения в Оренбуржье выплатили более 5,5 млрд

Пострадавшим во время паводка в Оренбургской области выплатили более 5,5 миллиарда рублей. Об этом отчитались в кабмине региона в воскресенье, 12 мая.

"На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей — это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей", — перечислили там.