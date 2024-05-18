В одном из районов Якутии ввели режим ЧС из-за сильных паводков
В Намском районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка, вода подошла к 175 дворам
Обстановка в Якутии из-за паводка. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В Намском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, которые возникли в результате паводка на реке Лене. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Паводок в Республике Саха (Якутия). Видео © Telegram / МЧС России
"В Намском районе действует режим ЧС муниципального характера. Осуществлены расстановка и распределение группировки спасателей на территории Намского района", — указано в сообщении.
Министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков дополнил, что вода уже подступила к 175 дворовым территориям, где проживает 597 человек. По оперативным сведениям, 24 человека, в том числе пятеро детей, сейчас находятся в пунктах временного размещения. Лепчиков добавил, что активная фаза ледохода на Лене проходит по территории городского округа Якутск, Усть-Алданского и Намского районов.
А ранее режим ЧС ввели и в Омской области — из-за паводков возникли подтопления населённых пунктов. Обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера. До этого большая вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р402 Тюмень – Омск. Чтобы остановить затопление, спасатели возвели дамбы.