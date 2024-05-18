В одном из районов Якутии ввели режим ЧС из-за сильных паводков

В Намском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, которые возникли в результате паводка на реке Лене. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Паводок в Республике Саха (Якутия). Видео © Telegram / МЧС России

"В Намском районе действует режим ЧС муниципального характера. Осуществлены расстановка и распределение группировки спасателей на территории Намского района", — указано в сообщении.

Министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков дополнил, что вода уже подступила к 175 дворовым территориям, где проживает 597 человек. По оперативным сведениям, 24 человека, в том числе пятеро детей, сейчас находятся в пунктах временного размещения. Лепчиков добавил, что активная фаза ледохода на Лене проходит по территории городского округа Якутск, Усть-Алданского и Намского районов.