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18 мая, 17:57

"Лето пройдёт быстро": Путин призвал как можно скорее оценить ущерб от паводков и восстановить дома

Путин поручил восстановить жилой фонд после паводков в регионах РФ

Паводок в Орске. Фото © Life.ru

Паводок в Орске. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы восстановить жилой фонд в регионах, которые пострадали от мощного паводка. Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам, указал глава государства на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

"Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан, нужно всё это осушать. И вовремя — чтобы без задержки такая оценка происходила. Прошу обратить внимание. Лето пройдёт быстро, а нам надо за лето по максимуму всё сделать, чтобы восстановить жилой фонд", — сказал президент.

В эти минуты российский лидер проводит с министрами встречу по вопросам ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Сложившуюся на сегодняшний день ситуацию он уже назвал горячей.

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Александр Юнашев
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