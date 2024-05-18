"Лето пройдёт быстро": Путин призвал как можно скорее оценить ущерб от паводков и восстановить дома

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы восстановить жилой фонд в регионах, которые пострадали от мощного паводка. Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам, указал глава государства на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

"Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан, нужно всё это осушать. И вовремя — чтобы без задержки такая оценка происходила. Прошу обратить внимание. Лето пройдёт быстро, а нам надо за лето по максимуму всё сделать, чтобы восстановить жилой фонд", — сказал президент.