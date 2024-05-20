В Якутии ввели режим ЧС из-за мощных паводков
Глава Якутии Николаев ввёл в республике региональный режим ЧС из-за паводков
Сотрудники МЧС России помогают пострадавшим от паводка в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В Якутии вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за сильных паводков. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
Паводок в Республике Саха (Якутия). Видео © Telegram / МЧС России
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", — говорится в сообщении в телеграм-канале Николаева.
Правительству Якутии поручено принять все необходимые меры по восстановлению населённых пунктов и объектов экономики, а также оказать материальную и социальную помощь пострадавшим.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что затопленными из-за паводка остаются 1373 жилых дома в 10 субъектах России. Также в водном плену находятся 5892 дачных дома.