В Якутии ввели режим ЧС из-за мощных паводков

В Якутии вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за сильных паводков. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Паводок в Республике Саха (Якутия). Видео © Telegram / МЧС России

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", — говорится в сообщении в телеграм-канале Николаева.

Правительству Якутии поручено принять все необходимые меры по восстановлению населённых пунктов и объектов экономики, а также оказать материальную и социальную помощь пострадавшим.

До этого в республике вводился режим ЧС районного масштаба.