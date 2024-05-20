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Регион
20 мая, 02:39

В Якутии ввели режим ЧС из-за мощных паводков

Глава Якутии Николаев ввёл в республике региональный режим ЧС из-за паводков

Сотрудники МЧС России помогают пострадавшим от паводка в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Сотрудники МЧС России помогают пострадавшим от паводка в Якутии. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за сильных паводков. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Паводок в Республике Саха (Якутия). Видео © Telegram / МЧС России

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", говорится в сообщении в телеграм-канале Николаева.

Правительству Якутии поручено принять все необходимые меры по восстановлению населённых пунктов и объектов экономики, а также оказать материальную и социальную помощь пострадавшим.

До этого в республике вводился режим ЧС районного масштаба.

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Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что затопленными из-за паводка остаются 1373 жилых дома в 10 субъектах России. Также в водном плену находятся 5892 дачных дома.

Никита Никонов
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