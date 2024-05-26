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26 мая, 09:41

Более 230 человек эвакуированы из-за наводнения в Армении, Пашинян отправился в зону бедствия

МВД: Более 230 человек эвакуированы из-за мощного наводнения на севере Армении

Город Ташир подтоплен из-за наводнения. Обложка © Telegram / "Армянская вендетта"

Город Ташир подтоплен из-за наводнения. Обложка © Telegram / "Армянская вендетта"

Из-за мощного наводнения на севере Армении к настоящему времени эвакуировано более 230 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Кадры эвакуации людей в Алаверди и разрушение моста через реку Дебед в регионе Лори. Видео © Telegram / "Армянская вендетта"

"Из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин, двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из посёлка Агарцин", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий разгула стихии привлечено более 300 человек, а спасательная служба МВД перешла на усиленный режим работы. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян после утреннего доклада по наводнению уже отправился в зону стихийного бедствия, рассказал журналистам его пресс-секретарь.

Как ранее сообщал Life.ru, на севере Армении бушует мощное наводнение. Из-за разлива реки Дебед разрушен участок трассы, соединяющей республику с Грузией. Несколько населённых пунктов также оказались затоплены. На данный момент известно об одном погибшем, один человек пропал без вести.

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Наталья Исакова
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