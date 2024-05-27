В Армении утром задержали 67 участников акций протеста
Полиция на акции протеста в Ереване. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Полиция Армении задержала 67 участников акций неповиновения, с раннего утра проходящих по всей стране. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МВД республики.
"Все задержанные не выполнили законные требования полиции", — отметили там.
Напомним, в Армении продолжаются масштабные антиправительственные акции. Оппозиция не согласна с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Позднее он выступил с обращением к гражданам. Вчера, 26 мая, оппозиция выдвинула в премьеры архиепископа Баграта Галстаняна. Сегодня акции неповиновения начались с самого утра. Протестующие перекрывают дороги, в том числе трассу в Иран.