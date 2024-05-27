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Регион
27 мая, 04:41

Гражданское неповиновение: В Армении протестующие против Пашиняна начали перекрывать дороги

В Армении протестующие против Пашиняна массово перекрывают дороги

В Армении с раннего утра 27 мая начались акции гражданского неповиновения, которые ранее анонсировал лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оппозиции "Србазан пайкар" ("Священная борьба").

Акции протеста в Армении 27 мая. Видео © Telegram / srbazan_payqar

Протестующие массово перекрывают дороги, в частности межгосударственную трассу в Иран на участке в городе Аштараке и в столице страны Ереване. Демонстранты требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

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В Армении заявили, что Пашинян находится в зоне наводнения, а не на правительственной даче

Ранее Life.ru писал о масштабных антиправительственных митингах в Армении. Только за 14 мая полиция задержала 63 человека. Оппозиция не согласна с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном. На этом фоне Пашинян, отставки которого требуют на улицах, выступил с обращением к народу. 26 мая демонстранты призвали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов — главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. При этом сам он заявил, что попросил каталикоса Гарегина II приостановить его духовную службу.

Обложка ©

Telegram / srbazan_payqar

Никита Никонов
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