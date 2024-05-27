Гражданское неповиновение: В Армении протестующие против Пашиняна начали перекрывать дороги
В Армении протестующие против Пашиняна массово перекрывают дороги
В Армении с раннего утра 27 мая начались акции гражданского неповиновения, которые ранее анонсировал лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оппозиции "Србазан пайкар" ("Священная борьба").
Акции протеста в Армении 27 мая. Видео © Telegram / srbazan_payqar
Протестующие массово перекрывают дороги, в частности межгосударственную трассу в Иран на участке в городе Аштараке и в столице страны Ереване. Демонстранты требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее Life.ru писал о масштабных антиправительственных митингах в Армении. Только за 14 мая полиция задержала 63 человека. Оппозиция не согласна с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном. На этом фоне Пашинян, отставки которого требуют на улицах, выступил с обращением к народу. 26 мая демонстранты призвали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов — главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. При этом сам он заявил, что попросил каталикоса Гарегина II приостановить его духовную службу.
Telegram / srbazan_payqar