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10 июня, 12:19

В Польше взорвался завод по производству и ЗРК, и ПТРК, есть жертвы

В Польше на оружейном заводе Mesko S.A. произошёл взрыв, погиб один человек

На территории завода компании Mesko S.A. по производству оружия в городе Скаржиско-Каменна в юго-восточной части Польши произошёл взрыв, что привело к гибели одного человека. Об инциденте сообщила руководитель предприятия Эльжбета Шренявская.

"У нас произошёл взрыв в центре ракетного топлива, который несколько лет назад был введён в эксплуатацию", — рассказала она в эфире радиостанции RMF24.

По сведениям RMF24, в помещении, где произошёл взрыв, присутствовали три человека. Один из них смог выйти самостоятельно, остальным потребовалась помощь врачей. Один из пострадавших — 59-летний мужчина — впоследствии умер от полученных ран. На предприятии также произошло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрыва, камеры видеонаблюдения размещены по всему предприятию. На сайте Mesko S.A. говорится о том, что компания занимается производством переносных ЗРК Piorun, Grom, ПТРК Spike-LR и переносных комплексов Jack-S, которые разработаны для ударов по бронированной военной технике на земле, и аппаратов, летающих на малых высотах.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как в Магадане возник сильный пожар на крыше многоэтажных домов. В местном управлении МЧС сообщили, что всё началось с загоревшегося рубероида, огонь от которого распространился на площади почти 100 квадратных метров и спровоцировал взрыв газа. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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