В Польше взорвался завод по производству и ЗРК, и ПТРК, есть жертвы

На территории завода компании Mesko S.A. по производству оружия в городе Скаржиско-Каменна в юго-восточной части Польши произошёл взрыв, что привело к гибели одного человека. Об инциденте сообщила руководитель предприятия Эльжбета Шренявская.

"У нас произошёл взрыв в центре ракетного топлива, который несколько лет назад был введён в эксплуатацию", — рассказала она в эфире радиостанции RMF24.

По сведениям RMF24, в помещении, где произошёл взрыв, присутствовали три человека. Один из них смог выйти самостоятельно, остальным потребовалась помощь врачей. Один из пострадавших — 59-летний мужчина — впоследствии умер от полученных ран. На предприятии также произошло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрыва, камеры видеонаблюдения размещены по всему предприятию. На сайте Mesko S.A. говорится о том, что компания занимается производством переносных ЗРК Piorun, Grom, ПТРК Spike-LR и переносных комплексов Jack-S, которые разработаны для ударов по бронированной военной технике на земле, и аппаратов, летающих на малых высотах.