Одного из богатейших польских бизнесменов нашли мёртвым

В Польше нашли мёртвым одного из богатейших бизнесменов страны — 54-летнего Ежи Кржановского. По данным Wirtualna Polska, предприниматель пропал накануне после того, как вышел на утреннюю прогулку из своего дома в сельской гмине Кросценко-Выжне.

Через несколько часов близкие бизнесмена сообщили правоохранителям о его исчезновении. К поисковой операции подключили дроны и собак, в результате сначала получилось найти телефон Кржановского, а примерно в час ночи и его тело. Труп лежал недалеко от дома, предварительно, причина смерти — обширный инфаркт.

Ежи Кржановский является одним из богатейших людей в Польше. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную компанию "Новый стиль" (Nowy Styl). Впоследствии она стала одним из самых узнаваемых предприятий, занимающихся производством стульев в Европе. Отметим, что в 2016 году бизнесмена задержали, ему предъявили обвинение в коррупции. Свою вину он не признал. Вскоре Кржановский вышел под залог, а в январе 2023-го передал акции "Нового стиля" двум дочерям и покинул пост вице-президента правления компании.

В 2021 году братья Кржановские заняли 57-е место в списке самых богатых поляков по версии журнала Forbes с состоянием 1,21 миллиарда злотых (0,31 млрд долларов).