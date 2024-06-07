Одного из богатейших польских бизнесменов нашли мёртвым
WP: В Польше нашли мёртвым одного из богатейших жителей страны Ежи Кржановского
Ежи Кржановский. Обложка © wiadomosci.wp.pl
В Польше нашли мёртвым одного из богатейших бизнесменов страны — 54-летнего Ежи Кржановского. По данным Wirtualna Polska, предприниматель пропал накануне после того, как вышел на утреннюю прогулку из своего дома в сельской гмине Кросценко-Выжне.
Через несколько часов близкие бизнесмена сообщили правоохранителям о его исчезновении. К поисковой операции подключили дроны и собак, в результате сначала получилось найти телефон Кржановского, а примерно в час ночи и его тело. Труп лежал недалеко от дома, предварительно, причина смерти — обширный инфаркт.
Ежи Кржановский является одним из богатейших людей в Польше. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную компанию "Новый стиль" (Nowy Styl). Впоследствии она стала одним из самых узнаваемых предприятий, занимающихся производством стульев в Европе. Отметим, что в 2016 году бизнесмена задержали, ему предъявили обвинение в коррупции. Свою вину он не признал. Вскоре Кржановский вышел под залог, а в январе 2023-го передал акции "Нового стиля" двум дочерям и покинул пост вице-президента правления компании.
В 2021 году братья Кржановские заняли 57-е место в списке самых богатых поляков по версии журнала Forbes с состоянием 1,21 миллиарда злотых (0,31 млрд долларов).
Ранее сообщалось о пропаже немецкого бизнесмена Ральфа Новака, который хотел избежать почти миллионного штрафа и пятилетнего срока за хищение акций каршеринга, спрятавшись в Посольстве ФРГ в России. Но даже дипмиссия не спасла бы его от суда, так как, согласно Венской конвенции, в таких случаях дипломаты обязаны выдавать преступников местным властям. Через какое-то время Новак всё же пришёл в инспекцию с повинной.